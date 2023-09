Kashbur Cesvi | ”La catastrofe di Derna riunirà la Libia | il popolo lo vuole”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 18 settembre 2023) ''Aiuti in arrivo dall'ovest del Paese e da tutto il mondo, la gente è stanca delle divisioni. Grande dolore per intere famiglie morte'' ”Questail Paese”. Perché è quello chela popolazione libica, ”un Paese unito” che possa rispettare quello che è ”da sempre un tessuto sociale misto” e che ne ha abbastanza di ”una divisione che non è tra ildell’ovest e quello dell’est, ma tra Dbeibah e Haftar”. Così, da unadevastata dall’uragano Daniel, il referente diper la, Ahmed, spiega all’Adnkronos ”quello che la gente dice e si augura, il nostro staff e le persone che abbiamo incontrato”. Mentre si piangono i morti e ”si teme la diffusione delle malattie dai cadaveri” che ...