Karius rinuncia a tutto | la decisione per amore di Diletta Leotta

A cosa non'Sto ancora prendendo le misure, ma spero di essere una buona mamma. Senza ... ha detto Diletta Leotta che, per il momento, vive una storia a distanza con Loris(anche se lei ...A cosa non'Sto ancora prendendo le misure, ma spero di essere una buona mamma. Senza ... ha detto Diletta Leotta che, per il momento, vive una storia a distanza con Loris(anche se lei ...Era con Lorisda pochissimo: a dicembre ha scoperto di essere incinta. " E' stato totalmente ... Quindi non la vedo come unama come un'opportunità di avere un pensiero bello in più ...

Loris Karius: il dolore di essere un "papà a distanza" senza Diletta e ... Tendenzediviaggio

Loris Karius: "Senza Diletta e Aria mi sento male" - la sua ... Avvisatore.It

Diletta Leotta si è raccontata nel corso di una lunga intervista rilasciata sulle pagine della rivista Sette del Corriere della Sera.Ha dato alla luce Aria, la prima figlia avuta da Loris Karius, nel giorno stesso del suo 32esimo compleanno e a distanza di qualche settimane confida a Sette: "Sto ancora prendendo le misure, ma spero ...