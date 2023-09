Juve | Prandelli | «Vlahovic è straordinario | che coppia con Chiesa»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 18 settembre 2023) Le parole di Cesare, ex allenatore della Fiorentina, sullad’attacco dellantus formata daCesareha parlato dellantus a Tuttosport. PAROLE – «Dusan ha una grande esuberanza e deve, prima di ogni altro aspetto, trovare serenità dentro di sé. Ha qualità straordinarie ma non deve pensare di doverlo dimostrare a ogni palla che tocca, magari a centrocampo in uscita. Deve giocare in serenità perché il suo percorso è segnato: diventare un campione in una grande squadra. Lui e? Devono cercarsi ancora di più! Per qualità, per caratteristiche e per età rappresentano davvero una delle coppie potenzialmente più forti. Fede seconda punta? Max gli lascia più libertà e lui sta ripagando con una ...