Jared Leto | «Un momento di lucidità e ho lasciato le droghe»

(Di lunedì 18 settembre 2023) In un’intervista con Zane Lowe per Apple Music, il cantante dei Thirty Seconds To Mars racconta il suo rapporto con le sostanze stupefacenti («ne sono sempre stato interessato») e come sia riuscito a cambiare strada («merito di un’illuminazione, molti miei amici invece non ce l’hanno fatta»)

Curiosità: Jared Joseph Leto (Bossier City, 26 dicembre 1971) è un attore, cantautore, musicista e regista statunitense.

Persino(attore, cantautore e frontman della band Thirty Seconds to Mars ) ha ammesso di pensare all'Impero Romano almeno due volte a settimana , complici il suo interesse per la storia e ...Estratto dell'articolo di www.repubblica.it[...] ha dichiarato che in un 'momento di lucidità' ha posto fine alla sua era come 'consumatore professionista di droga' e spacciatore part - time., 51 anni, ...

I Thirty Seconds To Mars tornano con l'album "It's the End of the World But It's A Beautiful Day". Per la band di Jared Leto si tratta del sesto lavoro in studio, che arriva a ben cinque anni di ...Jared Leto a cuore aperto in un’intervista. L’attore e cantante dei Thirty Seconds to Mars ha dichiarato che in un "momento di lucidità" ha posto fine alla sua era come "consumatore professionista di ...