Jack Vanore svela perché ha lasciato UeD | «Problema di salute»

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 18 settembre 2023) Nel corso di una recente intervista rilasciata per Fanpage,si è messo a nudo ed hato alcuni retroscena inediti che riguardano la sua vita. Il pubblico si era, ormai, abituato a vederlo come protagonista fisso di Uomini e Donne, in quanto è stato per diversi anni opinionista insieme a Gianni Sperti e Tina Cipollari. Nel 2020, però, di punto in bianco andò via, senza dare alcuna spiegazione. In tale occasione, si limitò a pubblicare un messaggio sui social in cui disse che il suo sarebbe stato unicamente un arrivederci e non un addio. Purtroppo, però, adesso sono passati circa tre anni e in studio non è più tornato. Come mai?ha deciso di rivelare finalmente la verità ed ha toccato un tasto molto delicato, ovvero, la scoperta di una malattia che lo ha costretto a cambiare vita. Ecco il reale ...