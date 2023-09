Iva Zanicchi sulla malattia del compagno | “Dice che dobbiamo andarcene insieme”

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ivaè stata ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”. La cantante ha raccontato del difficile momento che sta attraversando a causa di una brutta operazione per una vertebra rotta e del tumore del. La tigre di Ligonchio, come è soprannominata, ha anche ricordato Silvio Berlusconi usando parole molto sentite che hanno fatto commuovere anche la conduttrice. “Voglio ricordare una persona a me molto cara, Silvio Berlusconi – ha esordito -. Io ho voluto molto bene a Berlusconi, l’omelia ha omesso che era l’uomo più generoso e buono mai esistito e faceva tanta beneficenza. Era buono. Quando è mancato, mi è mancato un appiglio era questo lui per le persone. L’ultima volta che l’ho sentito mi chiama e mi fa: ‘Non sapevo che fossi una brava ballerina ma le barzellette le racconto meglio io’. In passato mi sono sempre ...

Curiosità: Iva Zanicchi (Ligonchio, 18 gennaio 1940) è una cantante, conduttrice televisiva, attrice, opinionista ed ex politica italiana.

Iva Zanicchi a Verissimo ha parlato delle condizioni di salute dell'amato compagno e ha ricordato Silvio Berlusconi.