Italia-Thailandia volley femminile | quando la prossima partita del Preolimpico? Programma | orario | tv

(Di lunedì 18 settembre 2023) Domani, alle 14.30, la Nazionalena diaffronterà il terzo incontro della Pool C deldi scena a Lodz, in Polonia. Le azzurre, sono reduci da due vittorie chiare e convincenti: 3-0 (25-11; 25-20; 25-17) alla Corea del Sud e 3-0 (25-15; 25-15; 25-17) alla Slovenia. Sul cammino delle nostre portacolori ci sarà la. Sono quindi arrivati 6 punti e la selezione del Bel Paese è intenzionata a dar seguito al suo incedere convincente. Ricordiamo che le prime due classificate al termine del round robin staccheranno il pass per i Giochi Olimpici, chi non centrerà l’obiettivo attraverso questa rassegna dovrà sperare di agguantare uno dei cinque posti assegnati attraverso il ranking FIVB. La Nazionale ha grande voglia di far bene anche per dimenticare la prestazione ...