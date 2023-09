Italia | forte scossa di terremoto

(Di lunedì 18 settembre 2023) Unadidi magnitudo 4.8 ha colpito la provincia di Firenze alle 5:10 di questa mattina. Secondo le informazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), l’epicentro è stato localizzato a 3 km a sud-ovest del Comune di Marradi. Laè stata avvertita chiaramente a Firenze, ma le sue onde si sono propagate anche in Emilia-Romagna e nelle Marche. Sebbene non si siano al momento registrati danni a persone o strutture, la paura ha spinto centinaia di cittadini a riversarsi nelle strade. La Protezione Civile sta effettuando controlli per valutare l’entità del sisma. Tommaso Triberti, sindaco di Marradi, in una dichiarazione a Rainews24 ha confermato: “C’è molta preoccupazione, tanta gente in strada, ma non si segnalano danni particolari”. Come misura precauzionale, oggi tutte le scuole di Marradi ...

In, i giovanissimi sono i più preoccupati, e non a torto: solo il 31% degli intervistati ha ... Questi sono tutti sintomi legati ad unaaccelerazione tecnologica che aumenta costantemente, ...... non vennero fermate dall'esercito romano', seppur si trattasse dell'"esercito piùdella ...la sua presenza stasera - ha detto Tajani al riguardo - come un segnale di vicinanza all'rispetto ...... ma soprattutto servono risorse e sostegno politico europeo che l'possa impiegare per operazioni di guardia costiera, per i rimpatri e per sviluppare una politicain Africa. Tutti in ...

Polonia troppo forte, 3-0 all'Italia: eurorivincita dopo il ko mondiale Tuttosport

Terremoto fra la Romagna e la Toscana alle 5.10, scossa di magnitudo 5.1: epicentro a Marradi, paese dell'appennino della Romagna che fa parte della provincia di Firenze, gente ...