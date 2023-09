... che oscillano dai circa 2mila euro per tre anni per chi hapiù bassi a circa 10mila euro per tre anni diper chi hapiù alti . Di solito, più alto è l'del nucleo famigliare ......accademico dell'di Genova in materia di pagamento delle tasse di frequenza. Quest'anno è stata istituita anche una no tax area per i redditi inferiori a 13 mila euro risultanti dall'...... dai colori delle istituzioni coinvolte nell'intesa: Regione Toscana, Comune edi ...annuale al trasporto pubblico locale di Firenze costerà 50 euro per gli universitari che hanno...

Isee università 2023, cos'è, a cosa serve e come si calcola ilGiornale.it