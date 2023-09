Irpef | l' ipotesi del governo | aliquota al 23% fino a 28mila euro

Leggi su ilsole24ore

(Di lunedì 18 settembre 2023) Si punterebbe all’estensione dell’attuale prima (e più favorevole)del 23 per cento (per chi ha un redditoa 15mila) ai contribuenti con un reddito tra 15mila eai quali si applica oggi la secondadel 25 per cento. Confermate le successive due aliquote (35%a 50milae 43% al di sopra di questo importo). Il numero di aliquote scenderebbe da quattro a tre.