Iran | un anno di feroce repressione rimasta impunita | è ora di contrastarla

(Di lunedì 18 settembre 2023) Negli ultimi 12 mesi, coincisi con le proteste “Donna Vita Libertà”, le autoritàiane hcommesso una sequela di crimini di diritto internazionale per stroncare ogni minaccia al loro potere: centinaia di uccisioni illegali, l’impiccagione di sette manifestanti, decine di migliaia di arresti arbitrari (tra cui almeno 90 giornalisti e 60 avvocati), torture di massa comprendenti anche stupri delle detenute, intimidazioni nei confronti delle famiglie che chiedono verità e giustizia e rappresaglie contro le donne e le ragazze che sfidano le leggi discriminatorie sull’obbligo d’indossare il velo. In questo, a partire dalla morte nelle mani della “polizia morale” di Mahsa Zhina Amini, le autoritàiane htrascorso il tempo infliggendo inenarrabili crudeltà a persone che con coraggio erano ...

Fui mandato a Berlino Ovest grazie al miodi studio della lingua russa all'università, un raro ...livelli che operano all'interno della comunità dell'intelligence viene dalla vicenda- Contra ......in cui Washington estese il proprio riconoscimento diplomatico al nuovo governo saudita. L'... organizzazione di mutua difesa comprendente Regno Unito,, Iraq, Pakistan e Turchia, non venne ...Triste, terribile anniversario il 16 settembre in. Unfa, è morta in carcere per le percosse ricevute Mahsa Amini, giovane curda di 23 anni la cui unica colpa era stata di avere mostrato una ciocca di capelli sotto il hijab . Enorme il ...

Iran: Mahsa Amini, un anno di proteste in 6 grafici ISPI

Mahsa Amini, corteo oggi in Iran a un anno dalla morte:agenti sparano su manifestanti Adnkronos

BOLOGNA - "Esattamente un anno fa Mahsa Amini, una donna di 22 anni, fu arrestata e assassinata a Teheran dalla polizia morale del regime iraniano per ...A un anno dall'omicidio di Mahsa Amin, la battaglia per la libertà dell'Iran vista da Roma: «Sogno di tornare in un Paese libero» ...