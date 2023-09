iOS 17 | il sistema operativo che debutterà con iPhone 15 | ecco le novità più attese

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il giorno “X” è arrivato e l’attesa per l’uscita del nuovo– per gli smartphone – Apple è finita. Gli15 saranno i primi ad arrivare sul mercato con già installato iOS 17.percepita per lo più come un miglioramento della versione iOS 16. Partiamo dalla prima grande: si chiama Check-In ed è inserita all’interno dell’app Messaggi. Dopo aver eseguito una breve procedura, comparirà sullo schermo una forma quadrata da inviare nella chat selezionata, come fosse un classico messaggio. Facendo così, chi da noi è selezionato potrà rimanere aggiornato sulla nostra posizione e sui nostri spostamenti. Un’altra funzionalità riguarderà gli AirTag – dispositivi che localizzano gli oggetti personali tramite l’app Dov’è – perché col nuovo...

Curiosità: iOS è un sistema operativo mobile sviluppato da Apple Inc. per iPhone. È il secondo sistema operativo mobile più installato al mondo, dopo Android. È la base per altri tre sistemi operativi realizzati da Apple: iPadOS, tvOS, watchOS.

Con17 si può tenere il telefono in tasca e si può controllare il microfono con un click (o un ... Ilè discretamente efficace: la riduzione del rumore ha un ovvio ritardo di qualche secondo ...Su iPhone e iPad dotati di connettività 5G è anche possibile scaricaree iPadOS 17 tramite rete ...beta sarà necessario selezionare 'no' alla voce 'Aggiornamenti beta' nelle impostazioni di

Apple, arriva iOS 17: le principali novità e come preparare l'iPhone all'aggiornamento Sky Tg24

iOS 17 arriva su iPhone: le novità del sistema operativo Dire

Segui Tag24 anche sui social Oggi 18 settembre l’Apple lancerà il suo aggiornamento a iOS 17. La nuova versione sarà disponibile in tutto il mondo, Italia compresa, a partire dalle ore 19. Si tratta d ...ROMA – Conto alla rovescia per l’arrivo di iOS 17. Il nuovo sistema operativo di Apple sarà rilasciato per iPhone oggi, 18 settembre, alle 19 circa ora italiana. Tante le novità introdotte in questo ...