iOS 17 – Apple lo rilascia per tutti i suoi dispositivi | Link Diretti al Download

Curiosità: iOS è un sistema operativo mobile sviluppato da Apple Inc. per iPhone. È il secondo sistema operativo mobile più installato al mondo, dopo Android. È la base per altri tre sistemi operativi realizzati da Apple: iPadOS, tvOS, watchOS.

Dopo aver parlato di17 e iPadOS 17 arriva il turno di watchOS 10, che ha segnato una pietra miliare nel mondo degliWatch. Questo aggiornamento non solo presenta nuove metriche e ...guadagna il 2,3% ed e' il migliore sul Dow Jones, dopo aver reso disponibile l'annuale aggiornamento di17) per l'iPhone e le prime indiscrezioni sul successo, in termini di domanda, ...

Apple rilascia iOS/iPadOS17, watchOS10 e tvOS17: tutte le novità HDblog

Apple, arriva iOS 17: le principali novità e come preparare l'iPhone all'aggiornamento Sky Tg24

(Adnkronos) - tvOS 17, identificato dalla sigla di versione 21J354, è ora disponibile per il download tramite l'app Impostazioni su Apple TV. Basta andare su Sistema > Aggiornamento Software per acc ...WhatsApp beta per iOS ora permette di installare l’app su iPad grazie alla ... molti dei quali aspettavano da tempo una versione di WhatsApp progettata specificamente per il tablet di Apple. WhatsApp ...