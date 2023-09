Io Canto anticipazioni | data d’inizio | nuovo cast e chi sono i coach

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il 24 novembre 2023, Gerry Scotti riporterà su Canale 5 la trasmissione Io, con una formula del tutto rinnovata rispetto al passato, che non solo avrà una giuria, ma anche deiche aiuteranno i bambini ad esibirsi al meglio delle loro possibilità. Secondo quanto viene riportato da Dagospia, la formula scelta è simile a quella già vincente di Amici. I giudici e igià stati decisi. Vediamo tutti i dettagli. Io2023, com’è composta la giuria e chiSecondo quanto è trapelato i giudici incaricati di giudicare i piccoli talenti saranno Orietta Berti e Albano. Ma a causa di numerosi impegni, quest’ultimo non potrà essere sempre presente. Così a sostenere il loro operato ci saranno anche Michelle Hunziker e Claudio Amendola. Per quanto ...