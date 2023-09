Inzaghi riscrive la storia del derby | un’Inter da incorniciare! – TS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 18 settembre 2023) L’Inter diladel. Il 5-1 rifilato al Milan spazza via i ricordi più dolorosi e porta nuove consapevolezze ai nerazzurri. L’analisi di TuttoSport.– Uncome quello andato in scena a San Siro lo scorso sabato non può essere dimenticato. Lo sanno bene i tifosi dell’Inter e, forse, ancora meglio quelli del Milan, che non potranno facilmente liberarsi del doloroso ricordo di un umiliante 5-1. Simone, col quintoconsecutivo vinto (mai accaduto prima nellanerazzurra) dimostra di saper e poterre ladi Milano. Anche se questo si era compreso quasi del tutto già con la finale di Champions League disputata dall’Inter lo scorso anno. ...