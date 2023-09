Inzaghi pensa al turnover per Real Sociedad-Inter | non solo Pavard ? SM

(Di lunedì 18 settembre 2023) L’si prepara a scendere in campo anche in Champions League: manca poco all’esordio contro laper l’occasioneal. I nomi.sarà la prima gara di Champions League per la stagione 2023/24. Simonesi prepara al, visto che gli impegni da ora in avanti saranno ravvicinati. Il derby, stravinto dai nerazzurri, ha portato via tante energie e per questo motivo il mistera dei cambi. Secondo SportMediaset, potrebbe essere arrivato il momento dell’esordio di Benjamin. Ma non sarebbe l’unico diverso dagli 11 titolari della ultime. Dovrebbero trovare spazio dal ...

E Simoneci sta rispiegando l'effetto che fa avere un buon gruppo Italia: il derby ha ...che vuol fare sempre l'americano dovrebbe dare un'occhiata alla strategia di Marotta chesempre in ...L'Inter fa i debiti per provare a vincere, il Milan primaai conti e poi al campo. E nessuna ... Così, alla finesi è dovuto accontentare di Sommer, che Marotta ha potuto dargli solo a 10 ......dei singoli ma anche dalla grande solidità dell'intera squadra messa in piedi da Simone. ... Lautaro Martinez (LaPresse) " Calciomercato.itL'Inter al momento nonad una cessione, ma un'...

Tuttosport: "C’è la Champions, si scalda Pavard". Inzaghi pensa al francese dal 1' TUTTO mercato WEB

Inter, Inzaghi pensa già alle mosse anti-Milan: la probabile formazione Today.it

Dopo la vittoria del derby, l’Inter è pronta per la Champions: Inzaghi ha il dilemma tra Frattesi, fin qui sempre subentrato, e l’armeno che è stato trascinatore del derby ...La via tricolore di Marotta & C. è un valore aggiunto e fa la differenza in campionato. Storicamente avere un solido gruppo "azzurro" è decisivo per lo scudetto. Da Darmian-Acerbi-Bastoni-Dimarco a Ba ...