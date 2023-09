Inter | tocca a Pavard? Il francese scalpita | Inzaghi non tocca il centrocampo

Curiosità: Ionu Andrei Radu (Bucarest, 28 maggio 1997) è un calciatore rumeno, portiere del Bournemouth, in prestito dall'Inter, e della nazionale rumena.

Champions League, domanial Milan: c'è il Newcastle . In campo anche la Lazio: ecco come arriva l'Atletico Madrid . Braga e Real Sociedad per Napoli e. Europa e Conference League: le ...Mercoledì 20 settembrele italiane in trasferta: calcio d'inizio alle 21:00 per Braga Napoli e Real Sociedad(match in esclusiva su Prime). I Campioni d'Italia volano in Portogallo a ...

Perdere un derby in quel modo, con quel punteggio soprattutto, e dover sentire anche da Pioli che per 70 minuti è stato un buon Milan, o che per i primi quattro l’Inter non ha visto palla, è stato un ...Non ho capito perché. Il difensore tocca leggermente la palla, con la punta del piede, ma si rende protagonista di un intervento duro, pericoloso, da rosso. Ha fatto bene a non cambiare decisione" ...