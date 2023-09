Inter | rapina nel ristorante della moglie di Lautaro Martinez

Curiosità: La rapina alle Poste di Torino venne commessa il 26 giugno 1996. L'ammontare delle somme rubate, che portò a soprannominare i componenti della banda come "Gli uomini d'oro" e l'efferatezza degli omicidi che si consumarono subito dopo la rapina, ebbero ampio risalto nelle cronache, tanto da ispirare la sceneggiatura di due film.

... rientrati Krstovic e Ramadani Sport [ 12/09/2023 ] Niente voli, Lecce -rinviata Sport [ 12/... Gli agenti hanno raccolto le testimonianze di quanti hanno assistito allaed ora sono sulle ......passato all'di Simone Inzaghi, il meglio in circolazione. Nella vita privata ha una felice stabilità: fidanzato con Alessia Elefante con la quale convive a Parigi (la recente violentaè ...

Furto nel ristorante di Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo: in azione 4 uomini incappucciati MilanoToday.it

Inter-Milan: le pagelle del Derby della Madonnina - Numero Diez numero-diez.com

Un 36enne del posto ha appena subìto una rapina da parte di due persone e chiama il 112. Ha ancora a vista i rapinatori e racconta alla centrale operativa che poco prima, mentre era in via Ripuaria in ...I controlli vengono svolti quotidianamente per prevenire e reprimere furti e rapine ai danni di cittadini romani e turisti che usano lo scalo ferroviario. Troppo spesso nei quartieri vicini allo scalo ...