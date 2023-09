Inter | non solo Mkhitaryan-Frattesi | attenzione anche a Klaassen

...in campo per la sfida contro il Newcastle dopo l'amaro ko per 5 - 1 nel derby contro l'. ... Inoltre, tra le due squadre,si sono mai registrati precedenti. Newcastle ( 4 - 3 - 3 ): Pope; ...Tutto parte da una fase difensiva compatta, attenta, maper questo passiva: i calciatori dell'sono tutti raggruppati in pochi metri, al limite dell'area di rigore, ma Dumfries e Thuram ...Il segno X in questa sfidaè da escludere e viene offerto a 3.33 da Gazzabet , a 3.31 da Netbet ...eliminò nella semifinale di Coppa Uefa gli spagnoli ed arrivò alla finalissima contro l', ...

Mourinho: “Le condizioni di Aouar! Lukaku, perché l’Inter non sia arrabbiata. Ndicka e Sanches…” SOS Fanta

Un match non privo di insidie, nel quale i nerazzurri andranno comunque a caccia dell'intera posta in palio per iniziare con il piede giusto la loro avventura europea. Le scelte Partiamo dalla difesa, ...non per giocare con due punte”. Parole chiare e ad effetto immediato. Inoltre l’allenatore ha sottolinato come in Europa, in generale, poche squadre giocano con due punte. In Italia secondo lui solo l ...