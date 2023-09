Inter | la manifesta superiorità nel derby ora apre un mondo nuovo

(Di lunedì 18 settembre 2023) L’ha ripreso la Serie A dopo la sosta nel migliore possibile dei modi, devastando il Milan con un 5-1 che non lascia spazio a equivoci. E ora, con l’inizio della Champions League, si fa sul serio. LA RISPOSTA CHIARA – Prima del-Milan c’erano tantirogativi. Uno riguardava il primo vero test della stagione, dopo un “calendario favorevole” (secondo alcuni, poi ci sarebbe da ridire anche su questo) e al termine di una sosta per le nazionali con diciassette convocati. Un altro era la tenuta mentale della squadra chiamata a fare l’andatura e prendersi la testa della classifica. Un terzo, forse quello con più contenuti, la necessità di dare conferme. Punti di domanda tutti spazzati via fra le 18 e le 20 di sabato, col 5-1 valso il primato in solitaria. Una prova di forza eccezionale, entusiasmante, per ...

Centrocampisti : Nicolò Barella (), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (), Manuel ... dove si auspica ad una rinascita, ad una primavera fiorente, anche se già c'è chi...e Milan volevano rafforzarsi, dovevano supplire ad alcune cessioni/svincoli e, possibilmente ... Lo scorso anno (al netto della superiorità del Napoli) credo che la classifica sia stata ...

Cinque gol a uno. Questo il verdetto sul campo del derby della madonnina che incorona l’Inter di Inzaghi signora di Milano, dopo che per la quinta volta consecutiva ed in tre competizioni diverse, sco ...La società vuole manifestare la propria vicinanza a Pioli e ai giocatori, consapevoli di doversi riscattare martedì contro il Newcastle United. Il Milan non può essere e non è quello visto contro ...