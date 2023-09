Inter | la designazione arbitrale per la sfida Champions con la Real Sociedad

Già lo scorso gennaio, prima di questa specifica sfida, era esploso il caso per la suanella sfida tra l'e il Napoli , con la squadra di Spalletti lanciata verso lo scudetto, ...E se è pleonastico elencare i significati del match, non lo è sottolinearne ladi ... In fondo Sozza s'era già trovato a sconfessare preventivi timori di partigianeria: a gennaio in- ...Pechino ha descritto ladella Cina da parte degli Stati Uniti per la pesca illegale, non dichiarata e non ... e in occasione del recente incontro annuale dell'- American Tropical ...

Arbitri Serie A, le designazioni per la 4^ giornata Sky Sport

Chi è Simone Sozza, l'arbitro (di Milano) designato per dirigere il ... Eurosport IT

La Uefa ha comunicato la designazione arbitrale per la prima gara del gruppo D di Champions League e che vedrà l'esordio stagionale dell'Inter impegnata in trasferta in Spagna contro la Real Sociedad.Nelle ultime ore, la UEFA ha reso noto l’arbitro della gara: sarà lo spagnolo Josè Maria Sanchez a dirigere la gara delle 18:45 a San Siro. Milan e fischietto iberico non si sono mai incontrati fino ...