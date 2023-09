Intel utilizzerà il vetro nei processori per rispettare la legge di Moore anche dopo il 2030

Curiosità: Apple Inc. (['æpl]; pronuncia italiana ['ppol], chiamata in precedenza Apple Computer e nota come Apple) è un'azienda multinazionale statunitense che produce sistemi operativi, smartphone, computer e dispositivi multimediali, con sede a Cupertino, in California. È considerata una delle società tecnologiche Big Tech, assieme ad Amazon, Google e Meta.

ha annunciato di aver realizzato i primi campioni di test e che porterà la tecnologia sul mercato nella seconda metà di questa decade . Il packaging è il processo tramite cui i microprocessori ...Esiste però anche una versione base del Surface Laptop Studio 2, che sarà fornita senza la GPU Nvidia einvece la GPU Iris Xe inclusa nel SoC. Lo spazio di archiviazione va dai 512 ...

Intel utilizzerà il vetro nei processori per rispettare la legge di Moore ... DDay.it