Instacart | cosa fa la nuova società che sogna una quotazione record a Wall Street

(Di lunedì 18 settembre 2023) Sulla scia del debutto in borsa di Arm, anche l'azienda che si occupa di ritiro e consegna di generi alimentari ha aumentato la fascia di prezzo proposta per la sua offerta pubblica iniziale

Curiosità: Deliveroo Ltd. è una compagnia di consegna di cibo in rete fondata nel 2013 da Will Shu. Con sede a Londra, in Inghilterra, opera in più di 500 città in Regno Unito, Francia, Belgio, Irlanda, Spagna, Italia, Singapore, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, e Hong Kong. Un'azienda sussidiaria, Deliveroo Editions, si concentra sullo sviluppo di una rete di cucine fantasma (cucine che preparano cibi esclusivamente da consegnare a casa).

Tra i plugin più importanti c'era la possibilità di prenotare ristoranti con OpenTable, viaggi con Expedia, acquistare generi alimentari cone altro ancora. Tuttavia, da quell'annuncio, non ...... sono prossime a farlo la società di servizi di consegna di generi alimentari, la ... Articoli più letti Chesono le chiavette usb attaccate ai muri di tutto il mondo di Chiara Crescenzi ...

I futures azionari statunitensi sono stati misti venerdì, dopo che le azioni di Arm, azienda produttrice di chip, hanno registrato un'impennata nel loro giorno di debutto, alimentando le speranze di ...