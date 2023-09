Inondazioni Libia | accade il miracolo | salvata una intera famiglia

Leggi su notizie

(Di lunedì 18 settembre 2023) dopo una settimana dal disastro che ha colpito un Paese intero Una settimana fa arrivavano le terrificanti immagini dal Paese che ha lasciato tutto il mondo completamente senza parole. Laè ancora in ginocchio per quanto è accaduto per via delleche hanno colpito unanazione. Purtroppo il bilancio è ancora provvisorio: sono più di 11.400 i corpi che sono stati recuperati. La sensazione è che questo numero sia destinato ad aumentare, semplicemente per il fatto che mancano all’appello ancora altre tantissime persone di cui non si hanno notizie.(Ansa Foto) Notizie.comA sette giorni dalla tragedia arriva una notizia che sa proprio di. Si tratta di una, composta da cinque persone, che è stata estratta viva da sotto le macerie. Per una ...