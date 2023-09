Inondazioni Libia | a Derna lanciata campagna di vaccinazione

Curiosità: Derna (in arabo , Darnah) è una città della Libia nord-orientale e capoluogo dell'omonimo distretto. La città conta 50 345 abitanti.

"Penso che il problema per noi insia ovviamente il coordinamento con. il governo e poi con l'... il Mediterraneo sta restituendo decine e decine di cadaveri delle vittime delle, che ..."L'acqua scuoteva le porte di ferro come un terremoto", dice Abdel Moneim Awad Al - Sheikh, un residente della citta' costiera di Derna, in, sopravvissuto alleche nei giorni scorsi hanno colpito il Paese. Era passata da tempo la mezzanotte quando Abdel Moneim si e' svegliato con urla disperate provenienti dall'esterno ...

Inondazioni Libia, famiglia di 5 persone salvata dalle macerie a Derna dopo una settimana TGCOM

Inondazioni in Libia, a Derna oltre 11mila morti TGLA7

Il ministro della Salute della Cirenaica, Othman Abdeljalil, ha annunciato il lancio di una campagna di vaccinazione a Derna, la citta' ...'L'acqua scuoteva le porte di ferro come un terremoto', dice Abdel Moneim Awad Al-Sheikh, un residente della citta' costiera di Derna, in ...