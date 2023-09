Inondazioni in Libia | oltre 11mila morti a Derna

(Di lunedì 18 settembre 2023) (Adnkronos) – Sonole vittime delle devastantiin. “Si prevede che queste cifre aumenteranno poiché le squadre di ricerca e salvataggio lavorano instancabilmente per trovare sopravvissuti”, ha affermato l’OCHA Una potente tempesta chiamata Daniel ha colpito ladomenica 10 settembre dopo aver precedentemente colpito Grecia, Bulgaria e Turchia. Due dighe sono crollate sulle montagne sopra il porto di, spazzando via vaste aree della città che conta 100.000 abitanti. La situazione umanitaria resta particolarmente grave. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Si rimuovono le macerie degli edifici distrutti dalle, nel tentativo di recuperare ...mine terrestri e altre munizioni lasciate nel terreno dalla guerra civile che ha sconvolto la...Mentre le squadre di soccorso sono sempre al lavoro, sale il bilancio delle vittime delle devastantidella scorsa settima in. PUBBLICITÀ Solo a **Derna,**la città più colpita, si contano circa 11.300 morti, come ha affermato l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli ...La situazione umanitaria resta particolarmente grave Sono oltre 11mila a Derna le vittime delle devastantiin. "Si prevede che queste cifre aumenteranno poiché le squadre di ricerca e salvataggio lavorano instancabilmente per trovare sopravvissuti", ha affermato l'OCHA Una potente ...

Un altro rischio per gli sfollati, riferiscono i media arabi, è rappresentato dal fatto che le acque alluvionali hanno trasportato mine terrestri e altre munizioni lasciate nel terreno dalla guerra ...La smentita della Mezzaluna Rossa La Mezzaluna Rossa libica ha smentito il bilancio dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari secondo cui 11.300 persone sarebbero ...