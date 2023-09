Innovazione | Diana Bracco | IA rivoluzione | nostra purpose migliorare salute persone

(Di lunedì 18 settembre 2023) IlInnovation Day "è da anni un appuntamento importante in cui i nostri ricercatori si confrontano con speakers prestigiosi su temi strategici e di frontiera" e quest'anno "approfondiamo la ...

Curiosità: Diana Bracco de Silva (Milano, 3 luglio 1941) è un'imprenditrice e dirigente d'azienda italiana, presidente e amministratore delegato del gruppo Bracco.

... dislocate in Usa, Eu, Uk e Cina, sono in corso progetti didi prodotto nell'ambito ...per applicazioni nell'imaging oncologico con tecniche di Medicina Nucleare" ha detto inoltre...... e Alessandro Fermi, Assessore all'Università, Ricerca,di Regione Lombardia. Il terzo ... Aprendo questa ultima sessione,Bracco, Presidente e Ceo del Gruppo Bracco, ha spiegato ...

Innovazione, Diana Bracco: "IA rivoluzione, nostra purpose ... Adnkronos

Innovazione e Diana Bracco: L'Intelligenza Artificiale come ... Tendenzediviaggio

Roma, 18 sett. (Adnkronos) - Il Bracco Innovation Day "è da anni un appuntamento importante in cui i nostri ricercatori si confrontano con speakers prestigiosi su temi strategici e di frontiera" e que ...Le cooperative tecnologiche sono naturalmente orientate all'intercooperazione e speriamo che COODING le dia una nuova dimensione e aiuti a strutturarla meglio”, ha dichiarato Diana Dovgan ...