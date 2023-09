Innovazione | Diana Bracco | “IA rivoluzione | nostra purpose migliorare salute persone”

(Di lunedì 18 settembre 2023) La Presidente e Ceo del Gruppo: "IlInnovation Day all'ex Expo 2015, oggi è un distretto all'avanguardia e noi inauguriamo un nuovo ufficio" IlInnovation Day “è da anni un appuntamento importante in cui i nostri ricercatori si confrontano con speakers prestigiosi su temi strategici e di frontiera” e quest’anno “approfondiamo la questione di come l’Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando il mondo dell’industria della”. Con queste parole la presidente e Ceo del Gruppo, è intervenuta all’ultimo round della giornata di lavori, apertasi questa mattina a Milano, all’Auditorium dello Human Technopole nel cuore del distretto tecnologico Mind.ha tenuto a indicare che la giornata è stata promossa “in ...

Curiosità: Diana Bracco de Silva (Milano, 3 luglio 1941) è un'imprenditrice e dirigente d'azienda italiana, presidente e amministratore delegato del gruppo Bracco.

Roma, 18 sett. (Adnkronos) – Il Bracco Innovation Day "è da anni un appuntamento importante in cui i nostri ricercatori si confrontano con speakers prestigiosi su temi strategici e di frontiera" e que ...