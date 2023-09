Influencer mangia in una famosa pizzeria Le portano il conto e lei cancella le storie

Curiosità: Daniela Garnero, già coniugata Santanchè (Cuneo, 7 aprile 1961), è una politica e imprenditrice italiana, dal 22 ottobre 2022 ministro del turismo nel governo Meloni.

la pizza da Porzio , uno dei pizzaioli - chef più famosi a Napoli e sul web, e pretende di non pagare il conto. La storia lo stesso Errico Porzio che si è trovato davanti unache con ...Come ha rivelato lo stesso Porzio, postando un messaggio dell'rivolto ai gestori del locale. 'Ciao ragazzi, grazie per la pizza personalizzata, per le foto e soprattutto per ago e cotone. ...

Influencer mangia la pizza da Porzio, le arriva il conto e cancella le storie su Instagram Fanpage.it

Influencer mangia una pizza da Errico Porzio a Napoli, le arriva il conto e cancella le foto da Instagram: «Pe ilmessaggero.it

“Costretta ad eliminare video e foto: non recensisco gratis”, ha fatto sapere la ragazza via social. La replica di Errico Porzio: “Se non c’è una collaborazione, gli influencer pagano il conto come tu ...L'influencer avrebbe cancellato le storie perché convinta di non dover pagare la pizza in cambio di pubblicità a Errico Porzio sui suoi canali social ...