Indagato il pilota delle Frecce Tricolori | i pm | “Agli atti non ci sono audio sul rischio bird strike”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 settembre 2023) Le indagini sull’incidente che ha coinvolto un aereo, provocando la morte di una bimba, proseguono. Un avviso di garanzia da parte della procura di Ivrea è stato notificato alche il 16 settembre si è schiantato al suolo a San Francesco al Campo dopo aver avvertito il caposquadra che aveva un problema al motore. Il provvedimento è un atto indispensabile per procedere ad alcuni accertamenti tecnici irripetibili e non è legato ad accuse specifiche o ad attribuzioni di responsabilità. Il fascicolo aperto dai pm è per disastro e omicidio colposo. Oscar Del Dò, maggiore, 35 anni, con oltre 2000 ore di volo, caduto nel corso di una manifestazione all’aeroporto di Caselle, è tornato in Friuli Venezia Giulia. È in buone condizioni di salute ma turbato, molto dispiaciuto per l’incidente avvenuto e ...