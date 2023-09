Incidenti stradali | dall’inizio dell’anno 294 pedoni morti Le associazioni | “Il Parlamento approvi presto le norme volute dal governo”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 18 settembre 2023) “Ho avuto paura e sono scappato, poi sono stato male pensando a quello che avevo fatto e ho deciso di confessare”. A parlare, davanti ai carabinieri, è Mohamed El Sharkawy, il 29enne indagato per omicidio stradale che ha confessato di aver investito e ucciso Vassil Facchetti. Ieri all’alba, il giovane stava attraversando la strada, in viale Jenner a Milano, dopo essere uscito da una discoteca quando l’auto di grossa cilindrata lo ha travolto. La vittima, 28enne italiano di origine bulgara, è morta all’ospedale Niguarda. A Roma, poi, si è costituito il ventenne che nella notte tra sabato e domenica ha investito e ucciso un 13enne sulla via Casilina. E sempre oggi a Milano una donna è stata investita da camion compattatore a Milano, in via Trasimeno 8. Si tratta di una persona di 70 anni rivenuta in arresto cardiocircolatorio e diversi traumi e trasportata in ospedale in codice rosso ...