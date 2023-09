Incidente Freccia Tricolore | il pilota del jet Oscar Del Dò | Penso solo alla bambina

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 18 settembre 2023) "Sono addolorato, stopensandopiccola Laura". Lo ha detto, secondo quanto emerge nelle ultime ore, ai suoi colleghi, il maggioreDel Dò, ildellache sabato si è schiantata al suolo nei pressi di Caselle portandomorte di unadi 5 anni, Laura Origliasso. Il velivolo è caduto 30 secondi dopo il decollo. A causare problemi al motore sarebbe stato l’impatto con un uccello. Chi ha incontrato Del Dò, come il generale Luigi Del Bene,guida del Cfo (comando delle forze da combattimento) di Milano, lo descrive "in buono stato fisico ma moralmente provato per la fatalità accaduta", come riporta il Corriere della Sera.