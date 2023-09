Incidente Frecce Tricolori | indagato il pilota I dubbi della procura sull’audio nella chat

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ladi Ivrea ha notificato alOscar Del Dò l’iscrizione nel registro degli indagati nell’inchiesta sull’delledello scorso sabato. Il mezzo ha perso quota, forse per l’impatto con uno stormo di uccelli – il cosiddetto bird strike – e si è schiantato a terra. Nell’esplosione, è morta una bambina di 5 anni, a causa delle fiamme che hanno investito la macchina sulla quale viaggiava insieme alla famiglia. L’avviso di garanzia è stato notificato al militare dai carabinieri. È considerato un atto dovuto, ma indispensabile per poter eseguire gli accertamenti tecnici irripetibili necessari, non è legato ad accuse specifiche o ad attribuzioni di responsabilità. Le ipotesi di reato contenute nel fascicolo d’indagine sono disastro e omicidio colposo. Del Dò potrebbe ...

Curiosità: La Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN), il cui nome ufficiale è 313º Gruppo Addestramento Acrobatico, ma che è comunemente conosciuta come le Frecce Tricolori, è la pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare Italiana, nata nel 1961 in seguito alla decisione dell'Aeronautica stessa di creare un gruppo permanente per l'addestramento all'acrobazia aerea collettiva dei suoi piloti; ha sede operativa presso l'aeroporto di Rivolto, in Friuli-Venezia Giulia.

