Incidente Frecce Tricolori | il pilota Oscar Del Do’ è indagato

(Di lunedì 18 settembre 2023) Un avviso di garanzia da parte della Procura di Ivrea è stato notificato al maggioreDel Do’, ildelleche il 16 settembre si è schiantato al suolo a San Francesco al Campo durante le fasi immediatamente successive al decollo dall’aeroporto di Torino Caselle, provocando la morte di una bimba di 5 anni che viaggiava in auto con i genitori e il fratellino. Ildellecoinvolto nell’di Caselle di sabato scorso è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Ivrea Il provvedimento è un atto indispensabile per procedere ad alcuni accertamenti tecnici irripetibili e non è legato ad accuse specifiche o ad attribuzioni di responsabilità. L’atto è stato notificato al ...

Curiosità: La Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN), il cui nome ufficiale è 313º Gruppo Addestramento Acrobatico, ma che è comunemente conosciuta come le Frecce Tricolori, è la pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare Italiana, nata nel 1961 in seguito alla decisione dell'Aeronautica stessa di creare un gruppo permanente per l'addestramento all'acrobazia aerea collettiva dei suoi piloti; ha sede operativa presso l'aeroporto di Rivolto, in Friuli-Venezia Giulia.

... "Volatili nel motore cosa più verosimile" Riaperto aeroporto di Torino Caselle Questa mattina intanto è stato riaperto l'aeroporto di Torino Caselle chiuso dopo l'al velivolo delle...Si parla, per esempio, degli automobilisti 'pirata' che fuggono dopo aver commesso un... Multa da 200 a 800 euro anche per chiunque circoli con un monopattino privo die di freno su ...

Schianto Freccia Tricolore nel Torinese: le indagini, i feriti, la dinamica. Cosa sappiamo Sky Tg24

Incidente Frecce Tricolori, morta una bambina di 5 anni: come stanno i genitori e il fratello TorinoToday

Il bird strike è l'ipotesi più accreditata per l'incidente di Caselle, dove un aereo delle Frecce Tricolori precipitando ha causato la morte di una bambina ...Per il tragico incidente di Torino Caselle, in cui una delle frecce tricolori è precipitata al suolo, l’ipotesi più accreditata è quella di un Bird Strike, ovvero l’impatto con degli uccelli, uno o pi ...