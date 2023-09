Incidente Frecce Tricolori | avviso di garanzia per il pilota VIDEO

(Di lunedì 18 settembre 2023) La tragedia è avvenuta nella provincia di Torino, precisamente a San Francesco al Campo. Un aereo della pattuglia delleè precipitato poco dopo il decollo su un’auto. Non c’è stato scampo per la bambina di 5 anni presente sul veicolo. Nello schianto sono rimasti feriti anche il fratellino di 9 anni – gravemente L'articolo proviene da Il Difforme.

Curiosità: La Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN), il cui nome ufficiale è 313º Gruppo Addestramento Acrobatico, ma che è comunemente conosciuta come le Frecce Tricolori, è la pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare Italiana, nata nel 1961 in seguito alla decisione dell'Aeronautica stessa di creare un gruppo permanente per l'addestramento all'acrobazia aerea collettiva dei suoi piloti; ha sede operativa presso l'aeroporto di Rivolto, in Friuli-Venezia Giulia.

Sono molto popolari, ma hanno un costo non trascurabile e l'di Torino ha riproposto molti dubbi sulla loro ......l'esperienza nelleTricolori, la carriera degli ufficiali prosegue in altre assegnazioni. A sproposito si parla anche di pericolosità delle manifestazioni aeree, invece, questoè ...

Il bird strike è l'ipotesi più accreditata per l'incidente di Caselle, dove un aereo delle Frecce Tricolori precipitando ha causato la morte di una bambina ...Per il tragico incidente di Torino Caselle, in cui una delle frecce tricolori è precipitata al suolo, l’ipotesi più accreditata è quella di un Bird Strike, ovvero l’impatto con degli uccelli, uno o pi ...