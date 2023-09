In Val di Fiemme chiusa l’edizione 2023 del World Wellness Weekend

(Di lunedì 18 settembre 2023) Imprese, persone, istituzioni e persone possono trovare delle risposte e delle soluzioni partendo da dove tutto è iniziato, ovvero dalle proprie radici La terza edizione delsi chiude con una speranza sul tema di strettissima attualità dell’equilibrio tra uomo e natura: imprese, persone, istituzioni e persone possono trovare delle risposte e delle soluzioni partendo da dove tutto è iniziato, ovvero dalle proprie radici. È qui che troviamo i valori e l’identità in grado di individuare i bisogni reali delle persone e le azioni da promuovere a salvaguardia dei nostri territori. La Val diha da anni avviato questo percorso virtuoso, coinvolgendo le quattro aziende di successo (Tremila, Pastificio Felicetti, La Sportiva e Starpool), nate e sviluppatesi in questo angolo ...

Curiosità: La Val di Fiemme (Val de Fieme in dialetto fiamazzo, Val de Fiém in dialetto predazzano e in ladino, Fleimstal in tedesco) è una delle principali valli dolomitiche, situata in Trentino e una minima parte in Alto Adige con il comune di Anterivo. Assieme alla Val di Fassa e alla Val di Cembra, costituisce il bacino idrografico del torrente Avisio, affluente di sinistra del fiume Adige. Il capoluogo storico della valle è Cavalese, mentre il centro abitato più popoloso è Predazzo.

Ladiha da anni avviato questo percorso virtuoso, coinvolgendo le quattro aziende di successo (Tremila, Pastificio Felicetti, La Sportiva e Starpool), nate e sviluppatesi in questo ...Non a caso il parco Naturale di Paneveggio, indi, in campo musicale è più conosciuto come "Foresta dei Violini": un luogo magico di 2.700 ettari, meta di Antonio Stradivari e di altri ...

La Val di Fiemme e la magìa della "Foresta dei violini" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Manager bresciano colto da malore muore in Val di Fiemme Giornale di Brescia

Roma, 18 set. (Adnkronos/Labitalia) - La terza edizione del World Wellness Weekend si chiude con una speranza sul tema di strettissima attualità ...Sport 100 giorni al 18° Tour de Ski Tesero e Cermis, lo show continua - CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie ...