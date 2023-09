Leggi su iltempo

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il leader nordcoreano Kim Jong-un è ripartito con il treno blindato dopo aver incontrato Vladimir Putin. È tornato a casa con una sofisticata tecnologia russa e ha assicurato, in cambio, munizioni indispensabili per la guerra di Mosca contro l'Ucraina: c'è bisogno di armi e proiettili per affrontare la controffensiva di Kiev.