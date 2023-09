Ilary | Totti e Noemi al Tre Fontane per Cristian | come è andato l' incontro

(Di lunedì 18 settembre 2023) Così vicini ma così lontani.Blasi e Francescoper la prima volta, e per amore del figlio, si ritrovano pubblicamente nello stesso luogo, un anno dopo la fine del loro matrimonio ...

Curiosità: Ilary Blasi (Roma, 28 aprile 1981) è una conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella italiana.

Così vicini ma così lontani.Blasi e Francescoper la prima volta, e per amore del figlio Cristian , si ritrovano pubblicamente nello stesso luogo, un anno dopo la fine del loro matrimonio e dell'annuncio della ...Sulle tribune dell'impianto capitolino, presente anche Francescoin compagnia della sua nuova ... Nel corso del match, ha raggiunto lo stadio ancheBlasi che si è accomodata sugli spalti, ...

Francesco Totti e Noemi Bocchi non sono gli unici sugli spalti a supportare il giovane esordiente Cristian Totti. Allo Stadio Tre Fontane per il match tra Roma e Frosinone Primavera ...Nel corso del match della squadra di mister Guidi, gli occhi erano puntati anche sul giovane Cristian. Sugli spalti, lo storico capitano giallorosso era in compagnia della sua nuova metà. Poco più tar ...