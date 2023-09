Il Volley Bergamo 1991 brilla in Valtellina | vittoria al Trofeo di Sondrio

(Di lunedì 18 settembre 2023) Per il secondo anno consecutivo, c’è ancora la firma disuldi. Al termine di un’autentica e interminabile battaglia, ilha avuto la meglio sulla Futura Giovani Busto Arsizio e si è confermato padrone del PalaScieghi. A Lorrayna il premio di MVP della Finale. In seemifinale le rossoblù se l’erano vista con le francesi del Mulhouse Alsace, che parteciperanno alla prossima CEV Champions League. Le best scorer rossoblù erano state Lorrayna e Nervini, entrambe con 9 punti, e si è visto anche l’esordio del nuovo talento del Settore Giovanile, la palleggiatrice Camilla Trevisan, classe 2007. I tabellini La semifinale-Mulhouse Alsace (27-25, 25-19, 25-27)...

