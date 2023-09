Il video della lite furiosa tra Elio e Tina | che avverte Maria | “Adesso mi incaXXo… faccia da…” VIDEO

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 18 settembre 2023) a nuova stagione di Uomini e Donne inizia con un acceso scontro traCipollari edServo, rivelando una rivalità consolidata. La puntata del 18 settembre è stata caratterizzata da un confronto acceso, mostrando che la tensione tra i due è più viva che mai La nuova stagione di Uomini e Donne ha preso il via con una scena familiare: un acceso scontro traCipollari eServo, ormai consolidati rivali nel mondo del dating show. Questa volta non è stato diverso, e i due si sono subito ritrovati al centro di un nuovo confronto acceso. La puntata del 18 settembre ha visto un inizio infuocato, conCipollari che ha ignorato il saluto di. La situazione è rapidamente degenerata, riportando in primo piano episodi passati che hanno caratterizzato la scorsa stagione ...