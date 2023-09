Il Torino vince 3-0 con super Radonjic | la Salernitane e Sousa sono nei guai

(Di lunedì 18 settembre 2023) In uno dei due match che oggi chiudono la quarta giornata di Serie A, ilper 3-0 in casa della Salernitana, grazie a un gol di...

Curiosità: Il Torino Football Club, meglio conosciuto come Torino, è una società calcistica italiana con sede nella città di Torino. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano.

Diciamolo serenamente, considerato il calendario che il Milan doveva affrontare, Bologna,, ... Così che quando si, si contribuisce tutti, in modo diverso, lo stesso vale per le sconfitte, ...La Juventuscontro la Lazio per 3 - 1, grazie ai gol della coppia - gol Vlahovic - Chiesa. Oggi due uomini ... facendo capire di voler restare ae alla Juventus. Negli ultimi giorni, l'...

Dopo la vittoria sul Genoa, il Torino si conferma e domina a Salerno. La squadra di Juric si porta a 7 punti ...Il Torino vince facile all'Arechi rifilando un netto 0-3 alla Salernitana: show di Radonjic che regala a Juric il derby granata, Sousa deve riflettere ...