Il rischio del governo di reggere | ma di essere impotente Scrive Sisci

(Di lunedì 18 settembre 2023) I partiti deldi centrodestra in Italia sembrano concentrati in queste settimane a talleanze con partiti “fratelli” in Europa per ottenere una maggioranza alle elezioni continentali del prossimo giugno e quindi porre le basi per un cambiamento di direzione della Ue. In questo alcuni hanno la tendenza a cercare una internazionale fatta da partiti nazionalisti. Qui forse una svista concettuale. L’internazionale puòproletaria, perché si assume un interesse internazionale del proletariato contro i capitalismi nazionali. Ma nazionalismi non sono internazionalisti, anzi, mettono l’interesse della propria nazione contro quella altrui. I nazionalismi si fanno la guerra tra di loro. La Germania nazista invase la Polonia nazionalista, insieme all’Urss internazionalista. Il destro Churchill rifiutò pace e alleanza con ...