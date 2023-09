Il ribaltone del principe Harry e Meghan Markle agli Invictus Games

Leggi su amica

(Di lunedì 18 settembre 2023) E chi se lo aspettava un trionfo così. Quasi nessuno, probabilmente. E, invece, come già è accaduto in passato, ilsono stati in grado di ribaltare le carte in tavola. Così, di punto in bianco.in programma la settimana scorsa a Dusseldorf, hanno mostrato al mondo che no, non sono spacciati come in molti pensavano. Che i sudditi e i media non si dimenticheranno presto di loro. E che la royal family ha ancora da temerli.: un trionfo inatteso Gli, un evento ...