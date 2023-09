Il primo passo verso la sostenibilità è creare capi durevoli | l’intervista a Karin Gustafsson

Leggi su amica

(Di lunedì 18 settembre 2023) Stile lineare scandinavo e coolness americana si sono fuse alla alla luce del tramonto sul fiume Hudson. Qui, all’interno di un garage, è andata in scena la sfilata newyorkese di COS, il brand di Stoccolma che per l’autunno inverno 2023-24 è volato alla New York Fashion Week. Si tratta del secondo show per il marchio del gruppo H&M che guarda allasia deiche dell’evento realizzato in collaborazione con Bureau Betak, prima agenzia al mondo specializzata nella gestione di eventi sostenibili. Un’occasione per mostrare il proprio lato più sartoriale, innovativo e precursore. Progettata dalla creative director, la collezione day to evening punta su pezzi atemporali e versatili: dai cappotti doppiopetto ai maglioni di cashmere, scommettendo allo stesso tempo su materiali riciclati, ...