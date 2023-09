Il primo continente verso un impatto climatico zero

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 18 settembre 2023) L’Unione Europea sta facendo passi da gigante nella lotta contro il cambiamentocon l’adozione del Pacchetto “Pronti per il 55%” (Fit for 55). Questa serie di proposte legislative e misure è pensata per aiutare l’UE a raggiungere il suo obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55% entro il 2030, come richiesto dalla normativa climatica europea. Obiettivo del pacchetto “Pronti per il 55%” Il Pacchetto “Pronti per il 55%” rappresenta un punto di svolta nell’impegno dell’UE per affrontare la crisi climatica. L’obiettivo principale di questo pacchetto ambizioso è quello di porre l’UE sulla strada giusta per raggiungere una riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990. Questa cifra rappresenta un balzo significativo rispetto agli obiettivi precedenti e riflette il crescente riconoscimento dell’urgenza del ...