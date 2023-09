Il piano del governo per potenziare i centri di rimpatrio dei migranti irregolari

Leggi su agi

(Di lunedì 18 settembre 2023) AGI - L'annuncio era arrivato venerdì 15 settembre con un videomessaggio di Giorgia Meloni: "Nell'immediato ilitaliano intende adottare misure straordinarie per fare fronte al numero di sbarchi che abbiamo visto sulle nostre coste". Ora è il momento dei fatti: dopo aver ribadito dopo la visita a Lampedusa con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen la determinazione ad agire, l'esecutivo punta su "una proposta legislativa che estende al limite massimo consentito il trattenimento deiai fini dela 18 mesi". La misura "non riguarderà i richiedenti asilo per i quali oggi il termine massimo è già di 12 mesi e non sarà modificato". Ilinoltre lavora al potenziamento deiper i rimpatri "in modo che chiunque entri illegalmente in Italia sia ...