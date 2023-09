Curiosità: Il disastro ambientale della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon, affiliata alla BP, è stato un massiccio sversamento di petrolio nelle acque del Golfo del Messico in seguito a un incidente riguardante il Pozzo Macondo che si trova a oltre 1.500 m di profondità.

Ilin rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,78% a 91,48 dollari al barile. . 18 settembre 2023Seduta di vendite a Piazza Affari, checon un calo dell'1,1% a 28.585,86 punti. Nel listino principale spiccano i ribassi di Moncler ... Il rincaro del prezzo deltiene in alto i ...

Il petrolio chiude in rialzo a New York a 91,48 dollari - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Il caro petrolio frena le Borse in attesa della Fed. Milano chiude a -1,1% Il Sole 24 ORE

Il petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,78% a 91,48 dollari al barile. (ANSA). (ANSA) ...Le Borse europee ampliano le perdite della mattinata e chiudono la seduta in rosso, è poco mossa Wall Street in attesa della Fed. A Milano bene le banche, in rosso utility e Moncler ...