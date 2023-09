Il Pd si incarta sui rifiuti. L’approvazione del piano regionale è una sfida di correnti

La consigliera Giachi chiederà a sorpresa nella direzione regionale dem l'adozione di un documento che raccolga le istanze dei territori. Ma ogni area ha le sue esigenze e trovare una linea unitaria ...La Roma ci ricasca. Per la terza volta in meno di tre anni la società giallorossa sidietro le pieghe dei regolamenti e perde un'altra partita a tavolino. Dopo i precedenti di ...regolamento...Con la regista che punta moltoprimi piani stralunati della giovane protagonista Cathalina ... forse un po' indeciso, che a un certo punto sisu stesso e vuole anche essere chiaramente una ...

Il Pd si incarta sui rifiuti. L'approvazione del piano regionale è una ... LA NAZIONE

Il Pergo incarta l'attacco del Renate: è un pari di valore CremonaSport

In questo piano l’area metropolitana fiorentina è quella più avvantaggiata: da maggiore produttrice di rifiuti non riciclabili, non dovrà realizzare alcun impianto (sul termovalorizzatore di Case ...ANCONA L’ormai famigerata filiera istituzionale si è incartata. Sulle banchine del porto iniziano a formarsi troppe ruggini e per evitare dolorosi strappi tra Palazzo del Popolo e ...