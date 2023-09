Il Pd ci è arrivato | “La gente ci detesta”

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 18 settembre 2023) Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci, è una figura di spicco nel Partito Democratico. E in un movimento funestato da ipotesi di scissioni, sondaggi traballanti e liti interne, oltre ad una leadership sempre più debole, il silente esponente pugliese fa un’analisi chiara, seria e concisa della situazione molto difficile dei dem italiani: “Abbiamo perso voti perché laci”. Più chiari di così, si muore. Decaro è un veterano della politica italiana, avendo iniziato la sua carriera politica a Bari come assessore tecnico nel corso della prima giunta di Michele Emiliano. Da lì, è passato ad essere membro del Pd, capogruppo in Regione, deputato, e nel 2014, sindaco di Bari. Nel 2019, è stato confermato sindaco e presidente dell’Anci. Tuttavia, nonostante la sua esperienza e la sua reputazione, si trova a fare i conti con un ...