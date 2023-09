Il paradosso economico dell’Irlanda

(Di lunedì 18 settembre 2023) L’economia irlandese gode di ottima salute e sta attraversando una fase di espansione dopo il collasso sperimentato durante la pandemia. A dimostrarlo sono i dati macroeconomici come il tasso di occupati al massimo storico, il Prodotto Interno Lordo in crescita del tre per cento nel 2023 e un surplus del budget previsto sia per questo che per i prossimi anni grazie agli effetti di una tassa imposta alle multinazionali. Non tutto, però, sta andando per il verso giusto e il discorso cambia quando si passa dall’ottimismo dei dati macroeconomici alle preoccupanti condizioni di vita di una parte della popolazione. Gli alti costi del settore immobiliare e le carenze dei servizi pubblici impediscono a molti di godere dei benefici della crescita provocando frustrazione e disincanto nei confronti dell’esecutivo al potere. Dublino, nel tentativo di limitare i danni, ha previsto l’erogazione ...

